Двухлетняя девочка попала в больницу после пожара в квартире под Челябинском

Горели вещи в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома. Площадь пожара составила пять квадратных метров.
— Самостоятельно до прибытия огнеборцев из квартиры эвакуировались мама с тремя детьми. Девочка 2023 года получила отравление продуктами горения и госпитализирована в медицинское учреждение, — рассказали в пресс-центре.
Пожарные также спасли двух котов, которых обнаружили при тушении пожара. Возгорание могло произойти из-за детской шалости.
Ранее мы рассказывали, что в ночь на 11 декабря из-за непотушенной сигареты в одной из квартир Златоуста случился пожар. Во время тушения огня специалисты нашли мужчину без признаков жизни.