Двухлетняя девочка попала в больницу после пожара в квартире под Челябинском

В Челябинской области в результате пожара в квартире в посёлке Малая Сосновка пострадала двухлетняя девочка. Её увезли в больницу с отравлением продуктами горения. Об этом в субботу, 13 декабря, сообщили в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Источник: Pchela.News

Горели вещи в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

— Самостоятельно до прибытия огнеборцев из квартиры эвакуировались мама с тремя детьми. Девочка 2023 года получила отравление продуктами горения и госпитализирована в медицинское учреждение, — рассказали в пресс-центре.

Пожарные также спасли двух котов, которых обнаружили при тушении пожара. Возгорание могло произойти из-за детской шалости.

Ранее мы рассказывали, что в ночь на 11 декабря из-за непотушенной сигареты в одной из квартир Златоуста случился пожар. Во время тушения огня специалисты нашли мужчину без признаков жизни.