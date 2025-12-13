Двухлетняя девочка попала в больницу после пожара в квартире под Челябинском

В Челябинской области в результате пожара в квартире в посёлке Малая Сосновка пострадала двухлетняя девочка. Её увезли в больницу с отравлением продуктами горения. Об этом в субботу, 13 декабря, сообщили в пресс-центре регионального ГУ МЧС.