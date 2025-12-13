На трассе под Евпаторией водитель КАМАЗа сбил пешехода

Ночью 13 декабря на трассе под Евпаторией произошло ДТП. На автодороге в сторону Симферополя водитель КАМАЗа наехал на 52-летнего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.
Мужчина шел по краю проезжей части в попутном направлении. В этот момент в него на высокой скорости въехал 43-летний водитель большегруза.
— В результате ДТП пешеход смертельно травмирован. Сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, — отметили в пресс-службе.
В ведомстве также напомнили о соблюдении мер личной безопасности на дороге. В темное время суток пешеходу необходимо обозначить себя на проезжей части световозвращающими элементами.