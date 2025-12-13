Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе под Евпаторией водитель КАМАЗа сбил пешехода

Ночью 13 декабря водитель КАМАЗа сбил пешехода под Евпаторией.

Источник: Госавтоинспекции РК

Ночью 13 декабря на трассе под Евпаторией произошло ДТП. На автодороге в сторону Симферополя водитель КАМАЗа наехал на 52-летнего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

Мужчина шел по краю проезжей части в попутном направлении. В этот момент в него на высокой скорости въехал 43-летний водитель большегруза.

— В результате ДТП пешеход смертельно травмирован. Сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, — отметили в пресс-службе.

В ведомстве также напомнили о соблюдении мер личной безопасности на дороге. В темное время суток пешеходу необходимо обозначить себя на проезжей части световозвращающими элементами.