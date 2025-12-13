Ричмонд
В Бугуруслане у 17-летнего водителя «Калины» в ДТП погиб пассажир-подросток

В Бугуруслане на ул. Выездной 17-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада-Калина», при осуществлении разворота не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Лада-Нива», под управлением 18-летнего жителя Бугуруслана. Об этом сообщила в субботу полиция Оренбуржья.

Источник: Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что в результате ДТП 18-летний пассажир автомобиля «Калины» от полученных травм скончался на месте происшествия. С травмами различной степени тяжести в лечебное учреждение госпитализированы оба водителя, а также их трое пассажиров 17 и 18 лет.