В Воронеже временно закрыли зоопарк из-за непогоды

В Воронеже утром в субботу, 13 декабря, закрыли структурное подразделение зоопарка — зоопитомник «Червленый яр», который находится на Левом берегу. Ограничения временные — из-за разыгравшейся непогоды.
— Сегодня «Червленый яр» закрыт для посещения в связи с сильным ветром — падают деревья, — сообщили в администрации Воронежского зоопарка.
О снятии ограничений сообщат дополнительно.
Воронежцев предупреждали о непогоде. По данным местного гидрометцентра, в городе сильный ветер, порывы которого достигают 15−20 метров в секунду.