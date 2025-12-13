Ричмонд
В Воронеже временно закрыли зоопарк из-за непогоды

Из-за сильного ветра падают обломки веток.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже утром в субботу, 13 декабря, закрыли структурное подразделение зоопарка — зоопитомник «Червленый яр», который находится на Левом берегу. Ограничения временные — из-за разыгравшейся непогоды.

— Сегодня «Червленый яр» закрыт для посещения в связи с сильным ветром — падают деревья, — сообщили в администрации Воронежского зоопарка.

О снятии ограничений сообщат дополнительно.

Воронежцев предупреждали о непогоде. По данным местного гидрометцентра, в городе сильный ветер, порывы которого достигают 15−20 метров в секунду.