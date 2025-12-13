Коммунальную аварию в Петербурге взял на контроль глава СК России

Примерно через сутки аварию устранили, в жилые дома снова начали поступать тепло и горячая вода. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» при этом подчеркнули, что справились с дефектом с опережением нормативных сроков. С пострадавшим, который сейчас проходит лечение, теплоэнергетики держат связь и обещают при необходимости оказать помощь в лечении и реабилитации.