Коммунальную аварию в Петербурге взял на контроль глава СК России

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под личный контроль установление причин коммунальной аварии на улице Маршала Казакова в Кировском районе Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал регионального ГСУ СК России. Руководству петербургского управления предстоит представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки по информации о травмировании двух человек в результате коммунальной аварии и принятом по итогам решении.

Источник: РИА "Новости"

По факту произошедшего известно, что 11 декабря на улице Маршала Казакова забил фонтан кипятка, от горячей воды пострадали ребенок и пенсионер.

— Им потребовалась медицинская помощь, — уточнили в СК.

Примерно через сутки аварию устранили, в жилые дома снова начали поступать тепло и горячая вода. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» при этом подчеркнули, что справились с дефектом с опережением нормативных сроков. С пострадавшим, который сейчас проходит лечение, теплоэнергетики держат связь и обещают при необходимости оказать помощь в лечении и реабилитации.

— Также ущерб получили четыре припаркованных автомобиля, — добавили в компании. — АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» несет страховую ответственность, после подтверждения ущерба все автовладельцы получат компенсацию.