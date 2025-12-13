Коммунальную аварию в Петербурге взял на контроль глава СК России

По факту произошедшего известно, что 11 декабря на улице Маршала Казакова забил фонтан кипятка, от горячей воды пострадали ребенок и пенсионер.
— Им потребовалась медицинская помощь, — уточнили в СК.
Примерно через сутки аварию устранили, в жилые дома снова начали поступать тепло и горячая вода. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» при этом подчеркнули, что справились с дефектом с опережением нормативных сроков. С пострадавшим, который сейчас проходит лечение, теплоэнергетики держат связь и обещают при необходимости оказать помощь в лечении и реабилитации.
— Также ущерб получили четыре припаркованных автомобиля, — добавили в компании. — АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» несет страховую ответственность, после подтверждения ущерба все автовладельцы получат компенсацию.