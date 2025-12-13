Мошенники за год украли у жителей Хабаровского края более 1,2 миллиарда рублей

В Хабаровском крае прокуратура обнародовала шокирующую статистику по киберпреступлениям. С начала 2025 года жертвами интернет-мошенников стали уже более трех тысяч местных жителей, а общая сумма ущерба превысила 1,2 миллиарда рублей. Только за последнюю неделю злоумышленники похитили у 40 человек свыше 22 миллионов рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Анализ последних эпизодов показывает, что преступники используют разнообразные и изощренные схемы. В 12 случаях люди переводили деньги за товары или услуги, которые так и не получили. В 11 эпизодах жителям звонили лжесотрудники банков или государственных служб, пугали их угрозой потери средств и под предлогом «защиты» выманивали деньги на «безопасные счета» или передавали курьерам. Еще 10 пострадавших лишились средств из-за списаний с ранее похищенных или утерянных банковских карт и телефонов.
Четыре человека стали жертвами предложений о легком заработке, инвестициях или игре на бирже, после чего их «вклады» были украдены. В двух случаях мошенники взламывали аккаунты знакомых и от их имени просили в долг. Также был зафиксирован случай, когда люди переходили по фишинговой ссылке, после чего с их счетов автоматически списывались деньги. По всем этим фактам заведены уголовные дела, которые находятся в стадии расследования. Прокуратура края призывает граждан быть предельно бдительными: не переводить деньги незнакомцам, не верить срочным звонкам из «банков» и всегда проверять информацию через официальные каналы связи.