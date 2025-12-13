Мошенники за год украли у жителей Хабаровского края более 1,2 миллиарда рублей

Четыре человека стали жертвами предложений о легком заработке, инвестициях или игре на бирже, после чего их «вклады» были украдены. В двух случаях мошенники взламывали аккаунты знакомых и от их имени просили в долг. Также был зафиксирован случай, когда люди переходили по фишинговой ссылке, после чего с их счетов автоматически списывались деньги. По всем этим фактам заведены уголовные дела, которые находятся в стадии расследования. Прокуратура края призывает граждан быть предельно бдительными: не переводить деньги незнакомцам, не верить срочным звонкам из «банков» и всегда проверять информацию через официальные каналы связи.