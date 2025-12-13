Массовое отключение света произошло в Аксайском районе

Без света остались жители Берданосовки, микрорайона Алексеево, улицы Строителей, Военного городка и микрорайона Поле чудес. В двух последних населенных пунктах также прекратилась подача воды из-за отсутствия электричества.
Одновременно произошло нарушение на энергосети в районе хутора Киров, что привело к временному обесточиванию хуторов Большой Лог, Пчеловодный, поселка Российский и части Аксая.
В настоящее время энергетики переводят пострадавшие районы на резервную схему питания. На месте происшествия работает аварийная бригада. Специалисты прогнозируют восстановление энергоснабжения в течение двух часов.