Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое отключение света произошло в Аксайском районе

Авария на высоковольтной линии электропередачи 35 кВ привела к масштабному отключению электроснабжения в населенных пунктах Ростовской области, включая часть города Аксай. Об этом сообщает администрация Аксайского городского поселения в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

Без света остались жители Берданосовки, микрорайона Алексеево, улицы Строителей, Военного городка и микрорайона Поле чудес. В двух последних населенных пунктах также прекратилась подача воды из-за отсутствия электричества.

Одновременно произошло нарушение на энергосети в районе хутора Киров, что привело к временному обесточиванию хуторов Большой Лог, Пчеловодный, поселка Российский и части Аксая.

В настоящее время энергетики переводят пострадавшие районы на резервную схему питания. На месте происшествия работает аварийная бригада. Специалисты прогнозируют восстановление энергоснабжения в течение двух часов.