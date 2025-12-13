Ричмонд
Жителя Иркутска обвинили в контрабанде желёз кабарги на 6 млн рублей

Директор фирмы предоставил таможне фиктивные договоры о покупке товара у охотников.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Бурятская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело против жителя Иркутска. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, его обвиняют в контрабанде дериватов (частей) особо ценных диких животных.

— По версии следствия, в августе 2022 и июле 2024 года мужчина, являясь директором коммерческой фирмы, незаконно перевез через таможенную границу партию мускусной железы кабарги в страны Восточной Азии. Для этого он предоставил таможне фиктивные договоры о покупке товара у охотников, — уточнили в прокуратуре.

Общая стоимость контрабандного груза составила более 6 миллионов рублей. Уголовное дело будет рассматриваться в Химкинском городском суде Московской области.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что начальника станции в Иркутской области обвиняют во взятке в 4,5 млн.