Жителя Иркутска обвинили в контрабанде желёз кабарги на 6 млн рублей

— По версии следствия, в августе 2022 и июле 2024 года мужчина, являясь директором коммерческой фирмы, незаконно перевез через таможенную границу партию мускусной железы кабарги в страны Восточной Азии. Для этого он предоставил таможне фиктивные договоры о покупке товара у охотников, — уточнили в прокуратуре.