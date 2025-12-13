Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП с пятью авто в самом центре Минска произошло из-за летней резины

В Минске пять машин столкнулись, когда одна на летней резине проехала на красный.

Источник: Комсомольская правда

В Минске проезд на запрещающий сигнал светофора стал причиной массового ДТП, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Жесткая авария произошла 12 декабря на проспекте Независимости. Установлено, что 25-летний водитель «БМВ» выехал на красный сигнал светофора на перекрестке проспекта Независимости с улицей Энгельса и врезался в «Ауди». После столкновения «БМВ» оказался на встречной полосе, где врезался в «Бьюик», который отбросило на «Лексус» и «Ниссан».

В ГАИ обратили внимание, что «БМВ» не было оборудовано зимней резиной.

К счастью, в аварии никто не пострадал, только авто получили механические повреждения.