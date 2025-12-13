ДТП с пятью авто в самом центре Минска произошло из-за летней резины

Жесткая авария произошла 12 декабря на проспекте Независимости. Установлено, что 25-летний водитель «БМВ» выехал на красный сигнал светофора на перекрестке проспекта Независимости с улицей Энгельса и врезался в «Ауди». После столкновения «БМВ» оказался на встречной полосе, где врезался в «Бьюик», который отбросило на «Лексус» и «Ниссан».