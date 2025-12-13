Бастрыкин узнал, что многодетные семьи из Сарова ждут участки 11 лет

Ситуация уже получила огласку в интернете, СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело. Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления СК Александру Дынькову предоставить полный доклад о ходе расследования. Исполнение этого поручения находится на контроле в центральном аппарате СК.