Бастрыкин узнал, что многодетные семьи из Сарова ждут участки 11 лет

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав многодетных семей в Сарове Нижегородской области. Об этом рассказали в СУ СК РФ.
Местные жители более 11 лет ждут обещанных земельных участков, но их обращения в различные инстанции не принесли результата.
Ситуация уже получила огласку в интернете, СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело. Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления СК Александру Дынькову предоставить полный доклад о ходе расследования. Исполнение этого поручения находится на контроле в центральном аппарате СК.