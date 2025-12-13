Автомобиль съехал в кювет на трассе Омск — Русская Поляна

Сегодня в 10:45 в дежурную часть ОМВД России по Таврическому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими.
По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» на 55-м километре автодороги Омск — Русская Поляна не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
В результате аварии медицинскую помощь получили четверо пассажиров: женщины 66, 57 и 54 лет, а также 14-летний подросток. Все пострадавшие госпитализированы.
Точная причина и обстоятельства ДТП устанавливаются в ходе доследственной проверки.
Ранее мы писали, что пешеход сбит на улице Герцена в Омске.