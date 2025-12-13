Из-за непогоды пропал свет в 19 районах Воронежской области

Свет пропал в 19 районах Воронежской области из-за непогоды: с ночи 13 декабря регион находится в желтой зоне опасности, метель и сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду. Восстановлением электроснабжения занимаются энергетики филиала «Россети Центр» — «Воронежнерго», они работают в особом режиме.
— В настоящее время специалисты устраняют локальные технологические нарушения на энергообъектах после снегопада. Задействованы 47 бригад: 164 человек, 59 единиц спецтехники, — сообщили в «Воронежэнерго». — В нашем распоряжении находятся резервные источники электроснабжения, которые будут использованы при необходимости для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.