Петербуржец за 40 тысяч рублей вступил в фиктивный брак с иностранкой

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, предварительно установлено, что петербуржец согласился заключить фиктивный брак с гражданкой одного из государств ближнего зарубежья в 2021 году. Денежные средства он получил от неизвестного, который занимался организацией брака и подготовкой документов для последующей легализации пребывания мигрантки.