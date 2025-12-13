Два человека погибли в аварии в Братске

Вечером 12 декабря 2025 года в Братске произошло смертельное ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все в Центральном районе на перекрестке улицы Крупской с федеральной автодорогой А-331 «Вилюй».
— Столкнулись автомобили «Volkswagen Bora» и «Toyota Camry Gracia». В дорожно-транспортном происшествии серьезные травмы получили 30-летний водитель японского авто и его 38-летний пассажир. Они скончались еще до приезда медиков, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Водитель «Фольксвагена» отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Он и его пассажир пострадали, сейчас находятся в больнице.
Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно осторожными. Особенно в условиях гололеда, непогоды.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пассажир «Тойоты» пострадал в аварии с участием троллейбуса в Иркутске.