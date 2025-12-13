В Эстосадке погиб молодой человек под колесами Renault

В ночь на 13 декабря в поселке Эстосадок в Сочи произошло смертельное ДТП с участием каршерингового автомобиля. На улице Олимпийской возле дома № 6 35-летний водитель Renault сбил 21-летнего пешехода.
По данным полиции, молодой человек переходил дорогу в неположенном месте слева направо по ходу движения машины. От полученных травм он скончался на месте до приезда медиков. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.
В полиции города отметили, что обстоятельства ДТП уточняются и призвали водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах.