ДТП с участием 20 машин произошло на трассе в Пензенской области

В прокуратуре Пензенской области сообщили, что в массовой аварии, произошедшей из-за непогоды, пострадали 20 автомобилей. Ведомство проверит, насколько своевременно трассу «Тамбов — Пенза» обрабатывали противогололедными материалами, а также содержание данной дороги. Обстоятельства ДТП также проверяет областная Госавтоинспекция, публикуя фото с места массовой аварии. В ведомстве призвали водителей быть крайне осторожными при поездках на личном транспорте, отметив что в данный момент в регионе очень плохие погодные условия — снегопад, гололед, плохая видимость.