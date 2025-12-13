Ричмонд
ДТП с участием 20 машин произошло на трассе в Пензенской области

В Пензенской области с 11:00 закрыли для проезда участок трассы Р-208 с 265 по 278 км, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Источник: t.me/UGIBDD58

Решение принято из-за сильной метели и из-за того, что на дороге устраняют последствия ДТП.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

В прокуратуре Пензенской области сообщили, что в массовой аварии, произошедшей из-за непогоды, пострадали 20 автомобилей. Ведомство проверит, насколько своевременно трассу «Тамбов — Пенза» обрабатывали противогололедными материалами, а также содержание данной дороги. Обстоятельства ДТП также проверяет областная Госавтоинспекция, публикуя фото с места массовой аварии. В ведомстве призвали водителей быть крайне осторожными при поездках на личном транспорте, отметив что в данный момент в регионе очень плохие погодные условия — снегопад, гололед, плохая видимость.

Напомним, сегодня в Пензенской области бушует непогода, которая уже привела к обрыву проводов и отключению электричества в нескольких районах города и области.