В Калининграде пьяный водитель сбил троих пешеходов и скрылся с места ДТП

В Калининграде на улице Горького произошло жестокое ДТП: водитель автомобиля «Фольксваген» в пьяном состоянии сбил троих пешеходов, переходивших дорогу на зелёный свет светофора, сообщает прокуратура Калининградской области.
После наезда он скрылся с места происшествия. В результате аварии двум подросткам 2004 и 2005 годов рождения причинён тяжкий вред здоровью, они госпитализированы. Третий пострадавший получил ушибы.
Прокуратура Ленинградского района признала законным возбуждение уголовного дела. Следственные действия продолжаются, ход расследования находится под контролем надзорного ведомства.