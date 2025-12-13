Ричмонд
На границе с Камбоджей погибли 14 военных Таиланда

БАНГКОК, 13 декабря. /ТАСС/. Количество погибших таиландских военнослужащих во время боев на границе с Камбоджей увеличилось до 14. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Минобороны Таиланда.

Источник: Reuters

«Погибли еще четверо солдат», — приводит агентство слова представителя оборонного ведомства Таиланда. Он добавил, что общее число погибших таиландских военных достигло 14.

Вооруженные столкновения с применением стрелкового оружия произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы 7 декабря. Королевская армия Таиланда сообщила, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Поступала информация о жертвах среди военных. Посольства РФ в обеих странах рекомендовали российским туристам воздерживаться от посещения приграничных районов.