На границе с Камбоджей погибли 14 военных Таиланда

«Погибли еще четверо солдат», — приводит агентство слова представителя оборонного ведомства Таиланда. Он добавил, что общее число погибших таиландских военных достигло 14.
Вооруженные столкновения с применением стрелкового оружия произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы 7 декабря. Королевская армия Таиланда сообщила, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Поступала информация о жертвах среди военных. Посольства РФ в обеих странах рекомендовали российским туристам воздерживаться от посещения приграничных районов.