Электроснабжение ЗАЭС было полностью прервано ночью

Для питания систем безопасности Запорожской АЭС были в штатном режиме автоматически запущены резервные дизель-генераторы, нарушения пределов безопасной эксплуатации не зафиксировано, дополнили в пресс-службе ЗАЭС в Telegram-канале.
Отмечается, что радиационный фон в зоне станции соответствует естественным значениям, угрозы для персонала, населения и экологии отсутствуют. Все системы безопасности функционируют нормально, персонал ведет круглосуточный мониторинг.
Гросси 27 ноября сообщил, что недалеко от ЗАЭС возобновилось ведение боевых действий. Отмечалось, что обходы станции сотрудниками МАГАТЭ продолжаются, даже несмотря на звуки ведения боевых действий поблизости. Так, эксперты посетили два машинных зала и хранилища радиоактивных отходов. Это делается для контроля и оценки ядерной безопасности на атомном объекте.
Глава «Росатома» Алексей Лихачев 3 декабря заявил, что госкорпорация предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности ЗАЭС, и эту позицию полностью поддерживает руководство МАГАТЭ. Он отметил, что днем ранее состоялась очередная ротация экспертов МАГАТЭ непосредственно на площадке станции. Благодаря действиям Минобороны, МИД России и Блока безопасности «Росатома» процедура прошла без рисков для людей.