Электроснабжение ЗАЭС было полностью прервано ночью

Электроснабжение Запорожской АЭС было полностью прервано ночью в 12-й раз с начала конфликта. Об этом 13 декабря сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Источник: Известия

«[ЗАЭС] ночью временно потеряла все внешнее электроснабжение из-за масштабных военных действий, повлиявших на энергосеть», — цитирует его пресс-служба МАГАТЭ в соцсети X (бывш. Twitter).

Для питания систем безопасности Запорожской АЭС были в штатном режиме автоматически запущены резервные дизель-генераторы, нарушения пределов безопасной эксплуатации не зафиксировано, дополнили в пресс-службе ЗАЭС в Telegram-канале.

Отмечается, что радиационный фон в зоне станции соответствует естественным значениям, угрозы для персонала, населения и экологии отсутствуют. Все системы безопасности функционируют нормально, персонал ведет круглосуточный мониторинг.

Гросси 27 ноября сообщил, что недалеко от ЗАЭС возобновилось ведение боевых действий. Отмечалось, что обходы станции сотрудниками МАГАТЭ продолжаются, даже несмотря на звуки ведения боевых действий поблизости. Так, эксперты посетили два машинных зала и хранилища радиоактивных отходов. Это делается для контроля и оценки ядерной безопасности на атомном объекте.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев 3 декабря заявил, что госкорпорация предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности ЗАЭС, и эту позицию полностью поддерживает руководство МАГАТЭ. Он отметил, что днем ранее состоялась очередная ротация экспертов МАГАТЭ непосредственно на площадке станции. Благодаря действиям Минобороны, МИД России и Блока безопасности «Росатома» процедура прошла без рисков для людей.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
