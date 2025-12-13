Ричмонд
Карантин по бешенству ввели в Кстовском районе Нижнего Новгорода

Очаг инфекции обнаружен в деревне Слопинец.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Слопинец Кстовского района Нижнего Новгорода с 4 декабря 2025 года введен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал губернатор региона.

Эпизоотическим очагом признана придомовая территория дома № 90 на территории садового некоммерческого товарищества в деревне.

На время действия карантина в неблагополучном пункте запрещено проведение выставок и ярмарок с участием животных, а также отлов диких животных для последующего вывоза.

Комитету ветеринарии Нижегородской области поручено разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания и недопущению его распространения.