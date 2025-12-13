Ричмонд
В Тулунском районе в аварии погиб водитель легковушки

31-летний мужчина за рулем «Nissan Skyline» не справился с управлением и врезался в «Hyundai HD78».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулунском районе жизнь водителя оборвалась во время страшной аварии. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все 13 декабря около 11:00 на 1477 километре автодороги Р-225 «Сибирь».

— По предварительным данным, 31-летний мужчина за рулем «Nissan Skyline» не справился с управлением и врезался в «Hyundai HD78», водитель которого ремонтировал авто на дороге, — говорится в пресс-службе ведомства.

Водитель легковушки получил смертельные травмы, скончался еще до приезда медиков. Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку и выясняют все причины, обстоятельства случившегося.

А в это время всех участников дорожного движения просят строго соблюдать установленные правила, дистанцию и скоростной режим, а также быть предельно осторожными.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что вечером 12 декабря в Братске произошло смертельное ДТП.