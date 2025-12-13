Ричмонд
Задержан мужчина, которого подозревают в избиении женщины на проезжей части в Сочи

Видео потасовки у «ГАЗели» распространилось по соцсетям.

Источник: Полиция Краснодара

Утром 12 декабря на улице Апшеронской в Сочи очевидец стал свидетелем конфликта: прямо на проезжей части мужчина бил женщину. Видео потасовки распространилось по соцсетям.

Судя по кадрам, мужчина и женщина сначала разговаривали у грузовой «ГАЗели», а затем началось рукоприкладство: мужчина теснил женщину к машине, она попыталась его ударить, затем он стал её бить. Автор видео отмечал, что причины конфликта ему неизвестны, а когда он вышел из машины, мужчина попытался на него броситься.

На публикацию видео с избиением отреагировала полиция. Правоохранители установили личность мужчины — им оказался 34-летний местный житель, который знаком с пострадавшей женщиной. Мужчину доставили в отделение и составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.