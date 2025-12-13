Задержан мужчина, которого подозревают в избиении женщины на проезжей части в Сочи

Судя по кадрам, мужчина и женщина сначала разговаривали у грузовой «ГАЗели», а затем началось рукоприкладство: мужчина теснил женщину к машине, она попыталась его ударить, затем он стал её бить. Автор видео отмечал, что причины конфликта ему неизвестны, а когда он вышел из машины, мужчина попытался на него броситься.