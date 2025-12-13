Грузовой поезд и локомотив столкнулись в Пензенской области

«Произошло столкновение маневрового локомотива с передней частью грузового поезда. Пострадавших в результате инцидента нет, поезда получили технические повреждения», — указано в Telegram-канале ведомства.
Следователи проводят проверку по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).
До этого, 8 декабря, в транспортной полиции Сибири сообщили, что в Алтайском крае грузовой поезд столкнулся с автомобилем, в результате два человека погибли. Инцидент произошел на железнодорожном переезде у станции Луговское. В результате происшествия водитель и пассажирка автомобиля скончались. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.