Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовой поезд и локомотив столкнулись в Пензенской области

В Пензенской области в ходе аварии столкнулись грузовой поезд и локомотив. На железнодорожной станции Чаис в Пензенской области столкнулись грузовой поезд и локомотив. Об этом 13 декабря сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России.

Источник: t.me/CMSUTSKR

«Произошло столкновение маневрового локомотива с передней частью грузового поезда. Пострадавших в результате инцидента нет, поезда получили технические повреждения», — указано в Telegram-канале ведомства.

Следователи проводят проверку по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

До этого, 8 декабря, в транспортной полиции Сибири сообщили, что в Алтайском крае грузовой поезд столкнулся с автомобилем, в результате два человека погибли. Инцидент произошел на железнодорожном переезде у станции Луговское. В результате происшествия водитель и пассажирка автомобиля скончались. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.