Грузовой поезд и локомотив столкнулись в Пензенской области

До этого, 8 декабря, в транспортной полиции Сибири сообщили, что в Алтайском крае грузовой поезд столкнулся с автомобилем, в результате два человека погибли. Инцидент произошел на железнодорожном переезде у станции Луговское. В результате происшествия водитель и пассажирка автомобиля скончались. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.