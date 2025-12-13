Пятилетняя девочка пострадала в ДТП в Кировском округе Омска

По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено» (мужчина 1950 года рождения) при выезде с прилегающей территории возле дома № 1 по улице Дианова не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта», за рулем которого находился мужчина 1978 года рождения. В результате произошло столкновение.