Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятилетняя девочка пострадала в ДТП в Кировском округе Омска

Ребенок находился в автокресле, но получил травмы при столкновении «Рено» и «Лады».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в 14:50 в Госавтоинспекцию Омска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кировском округе.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено» (мужчина 1950 года рождения) при выезде с прилегающей территории возле дома № 1 по улице Дианова не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта», за рулем которого находился мужчина 1978 года рождения. В результате произошло столкновение.

В ДТП пострадала 5-летняя пассажирка «Лады». Несмотря на то, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве, ей потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства и точные причины аварии устанавливаются в ходе доследственной проверки.

Ранее мы писали, в гаражах на Красноярском тракте в Омске взорвался газовый баллон.