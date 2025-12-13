Пятилетняя девочка пострадала в ДТП в Кировском округе Омска

Сегодня в 14:50 в Госавтоинспекцию Омска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кировском округе.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено» (мужчина 1950 года рождения) при выезде с прилегающей территории возле дома № 1 по улице Дианова не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта», за рулем которого находился мужчина 1978 года рождения. В результате произошло столкновение.
В ДТП пострадала 5-летняя пассажирка «Лады». Несмотря на то, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве, ей потребовалась медицинская помощь.
Обстоятельства и точные причины аварии устанавливаются в ходе доследственной проверки.
Ранее мы писали, в гаражах на Красноярском тракте в Омске взорвался газовый баллон.