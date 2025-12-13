В Оренбургской области три цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов

«По предварительным данным, вечером 12 декабря на примыкающих к станции Тюльпан путях Южно-Уральской железной дороги во время маневровых работ произошло крушение трех вагонов-цистерн с пропан-бутаном. Два из них опрокинулись, однако движение поездов на станции не было нарушено, и опасных последствий удалось избежать», — говорится в сообщении.