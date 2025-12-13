Ричмонд
В Оренбургской области три цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов

УФА, 13 дек — РИА Новости. Три цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов в Оренбургской области, движение поездов на станции не было нарушено, опасных последствий удалось избежать, сообщает центральное Межрегиональное следственное управление на транспорте.

Источник: © РИА Новости

«По предварительным данным, вечером 12 декабря на примыкающих к станции Тюльпан путях Южно-Уральской железной дороги во время маневровых работ произошло крушение трех вагонов-цистерн с пропан-бутаном. Два из них опрокинулись, однако движение поездов на станции не было нарушено, и опасных последствий удалось избежать», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате происшествий нет, ведутся восстановительные работы, отмечает управление.

«Следователями Центрального МСУТ СК России проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили следователи.