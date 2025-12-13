Силовики задержали в Петербурге семь человек по обвинению в похищении людей

В Петербурге возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163, п. «б» ч. 4 ст. 162, пп. «а, в, г, ж, з» ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 330 УК РФ (вымогательство, разбой, похищение человека, самоуправство). По версии ведомства, в декабре этого года группа лиц распределила между собой роли и похитила двух человек с автозаправки в Невском районе. Их вывезли в лесополосу, избили и похитили имущество на общую сумму более 2 млн 200 тыс. рублей.