В Петербурге задержали семерых подозреваемых в похищении людей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. В Петербурге задержали семерых обвиняемых в похищении людей, разбое, вымогательстве и самоуправстве, сообщает пресс-центр СК РФ.

Источник: © РИА Новости

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. “б” ч. 3 ст. 163, п. “б” ч. 4 ст. 162, пп. “а, в, г, ж, з” ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 330 УК РФ (вымогательство, разбой, похищение человека, самоуправство). Благодаря слаженной работе следователей СК России с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны 7 человек», — сообщает СК.

По данным следствия, в декабре 2025 года фигуранты похитили двоих граждан с автозаправки в Невском районе Санкт-Петербурга. Насильно посадив их в машину, злоумышленники вывезли их в лесополосу и, угрожая пистолетом, избили, похитив их имущество на общую сумму более 2 миллионов 200 тысяч рублей.

В СК России уточнили, что в ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанным меры пресечения.