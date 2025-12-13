Ричмонд
Из-за метели и заносов перекрыта трасса в Волгоградской области

ГАИ закрыла дорогу в Старополтавском и Палласовском районе из-за ухудшения погоды.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области сильный штормовой ветер и метель ухудшили ситуацию на дорогах Волгоградской области. В 16.30 13 декабря Госавтоинспекция закрыла областную трассу из-за резкого ухудшения погодных условий. По данным полиции региона, движение по автодороге «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск» в границах Старополтавского и Палласовского районов закрыто до улучшения ситуации.

В ведомстве попросили водителей избежать поездок в этом направлении, пока не наладится погода. По данным синоптиков, ураган и снег не закончатся до конца суток.