СМИ: американских и сирийских военных атаковали в районе Пальмиры

БЕЙРУТ, 13 дек — РИА Новости. Совместные силы Сирии и США атакованы в районе Пальмиры, по предварительным данным, среди американских военнослужащих есть раненые, один сирийский военный погиб, сообщает сирийский телеканал Syria TV.

Источник: Reuters

«В результате стрельбы в городе Пальмира есть раненые среди американских и сирийских военных. После нападения в Пальмире американские вертолеты вмешались для эвакуации раненых и их доставки на базу Эт-Танф», — информирует телеканал.

По данным телеканала, один сирийский военнослужащий убит.

В ноябре президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что арабская республика теперь является союзником Вашингтона и больше не воспринимается как угроза безопасности.

