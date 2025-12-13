СМИ: американских и сирийских военных атаковали в районе Пальмиры

«В результате стрельбы в городе Пальмира есть раненые среди американских и сирийских военных. После нападения в Пальмире американские вертолеты вмешались для эвакуации раненых и их доставки на базу Эт-Танф», — информирует телеканал.
По данным телеканала, один сирийский военнослужащий убит.
В ноябре президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что арабская республика теперь является союзником Вашингтона и больше не воспринимается как угроза безопасности.
