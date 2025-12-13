Уголовное дело возбуждено из-за вырубки 3 тысяч гектаров леса в Борском районе

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту масштабной леса в Борском районе. Как сообщили в пресс-службе Центрального аппарата Следственного комитета России, руководитель ведомства Александр Бастрыкин взял на контроль расследование.
Информация о вырубке трех тысяч гектаров леса появилась в сюжете программы «Кстати». Жители деревень Завражное и Селищи пожаловались, что на территории уже длительное время ведутся масштабные работы, однако кто выступает заказчиком, узнать не удается.
В Борском лесничестве корреспондентам рассказали, что территория, где ведется вырубка леса находится в частной собственности и имеет статус сельскохозяйственных угодий. Местные жители же переживают, что на ней обитают краснокнижные животные и вековые деревья, а работы могут разрушить экосистему.
Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. По итогам будет представлен доклад о результатах.