Уголовное дело возбуждено из-за вырубки 3 тысяч гектаров леса в Борском районе

В Борском лесничестве корреспондентам рассказали, что территория, где ведется вырубка леса находится в частной собственности и имеет статус сельскохозяйственных угодий. Местные жители же переживают, что на ней обитают краснокнижные животные и вековые деревья, а работы могут разрушить экосистему.