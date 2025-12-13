Ричмонд
В воронежской Бутурлиновке ураган повалил новогоднюю елку

Дерево обещают вернуть на место после нормализации погоды.

Источник: Комсомольская правда

Ураган, который в ночь на 13 декабря захватил Воронежскую область, повалил новогоднюю елку в Бутурлиновке. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

Последствия стихии уже убрали. Администрация заверила, что новогоднее дерево вернут на место после того, как буран стихнет.

Местные жители посетовали, что жаль трудов тех, кто устанавливал и наряжал символ праздника, но, возможно, не следовало так рано ставить новогодний декор.

В Воронеже сильный ветер повалил около 40 аварийных деревьев, по области массово оборвало провода, из-за этого без света осталось 19 районов. В зоопитомнике «Червленый яр» и заповеднике закрыли экотропы, чтобы избежать несчастных случаев из-за падения деревьев.