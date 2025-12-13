Ричмонд
В Саратовской области с больницы ветром сорвало часть крыши

САРАТОВ, 13 дек — РИА Новости. Крышу частично сорвало с больницы в Энгельсе Саратовской области из-за штормового ветра, пациентов перевели в другой корпус, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.

В субботу в Саратовской области наблюдается сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 25−27 метров в секунду. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями все экстренные и коммунальные службы работают в усиленном режиме.

«Частично сорвало крышу с одного из корпусов Энгельсской городской клинической больницы № 2 имени А. Г. Кассиля. Пациенты переведены на первый этаж и в соседний корпус, пострадавших нет. Температурный режим в палатах в норме», — рассказали в минздраве области.