В Саратовской области с больницы ветром сорвало часть крыши

В субботу в Саратовской области наблюдается сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 25−27 метров в секунду. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями все экстренные и коммунальные службы работают в усиленном режиме.
«Частично сорвало крышу с одного из корпусов Энгельсской городской клинической больницы № 2 имени А. Г. Кассиля. Пациенты переведены на первый этаж и в соседний корпус, пострадавших нет. Температурный режим в палатах в норме», — рассказали в минздраве области.