Над регионами России сбили восемь украинских БПЛА

«13 декабря с 12:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 8 украинских беспилотных летательных аппаратов: 3 БПЛА — над акваторией Черного моря, 2 БПЛА — над территорией Белгородской области, 1 БПЛА — над территорией Брянской области, 1 БПЛА — над территорией Курской области и 1 БПЛА — над акваторией Азовского моря», — сказали там.
