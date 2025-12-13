Ричмонд
Над регионами России сбили восемь украинских БПЛА

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ за 5 часов 8 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Reuters

«13 декабря с 12:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 8 украинских беспилотных летательных аппаратов: 3 БПЛА — над акваторией Черного моря, 2 БПЛА — над территорией Белгородской области, 1 БПЛА — над территорией Брянской области, 1 БПЛА — над территорией Курской области и 1 БПЛА — над акваторией Азовского моря», — сказали там.

