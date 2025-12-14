Ричмонд
В Прикамье фальшивый сантехник обворовывал пенсионеров

Мужчина ходил по квартирам и предлагал свои услуги по замене труб.

Источник: Комсомольская правда

В Березниках полицейские задержали 35-летнего мужчину, который под видом сантехника обворовывал пенсионеров. Ранее он и в самом деле работал сантехником. Поэтому у него была соответствующая спецодежда. Он ходил по квартирам, сообщал жильцам, что они топят нижних соседей и предлагал свои услуги по замене якобы протекающих труб.

Фальшивый сантехник обещал купить нужные детали, брал у жильцов деньги, а потом исчезал. В одной из квартир он также незаметно забрал сумку с паспортом и мобильным телефоном.

В общей сложности ранее судимый мошенник обманул восемь пенсионеров.

— По фактам мошенничества и кражи возбуждены уголовные дела, — сообщили в краевой полиции. — В настоящее время предварительное расследование продолжается.