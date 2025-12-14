В Прикамье фальшивый сантехник обворовывал пенсионеров

В Березниках полицейские задержали 35-летнего мужчину, который под видом сантехника обворовывал пенсионеров. Ранее он и в самом деле работал сантехником. Поэтому у него была соответствующая спецодежда. Он ходил по квартирам, сообщал жильцам, что они топят нижних соседей и предлагал свои услуги по замене якобы протекающих труб.