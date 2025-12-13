Губернатор поставил задачи по восстановлению электроснабжения в Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 13 декабря 2025 дал поручения профильным руководителям и главам муниципальных образований ускорить работу по восстановлению электроснабжения и ликвидации последствий стихии на территории региона. В Волгоградской области штормовой ветер нарушил электроснабжение в 15 районах области. Из-за порывов без света сидят целые населенные пункты. К аварийным работам подключены специалисты комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области.
Как сообщает администрация региона, последствия штормового ветра устраняют 80 бригад, 280 человек, задействовано 85 единиц техники. Особое внимание — социально важным объектам, прежде всего, учреждениям здравоохранения. Для этого задействованы 15 резервных источников электроснабжения общей мощностью порядка 450 кВт.
Специалисты филиала «Россети Юг» подключают потребителей по резервным схемам электроснабжения. В регионе создан оперативный штаб для лучшего взаимодействия энергетиков, сотрудников администраций, МЧС.