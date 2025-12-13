Ричмонд
Стало известно о состоянии омича, которого сбили на Герцена в Омске

Мужчина перебегал дорогу в неустановленном месте.

Источник: Комсомольская правда

Ранее мы уже сообщали, что сегодня в районе 11:00 на улице Герцена произошло тяжелое ДТП, в котором серьезно пострадал пешеход. Подробности рассказали сегодня в УМВД России по Омской области.

По предварительным данным полиции, 40-летний водитель автомобиля «Тойота» на улице Герцена, 168 совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Пострадавший — мужчина 1981 года рождения — получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Его состояние остается тяжелым.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются в ходе доследственной проверки.

Ранее мы писали, что самолет «РедВингс» совершил незапланированную посадку в аэропорту Омск-Центральный.