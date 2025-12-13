Стало известно о состоянии омича, которого сбили на Герцена в Омске

Ранее мы уже сообщали, что сегодня в районе 11:00 на улице Герцена произошло тяжелое ДТП, в котором серьезно пострадал пешеход. Подробности рассказали сегодня в УМВД России по Омской области.
По предварительным данным полиции, 40-летний водитель автомобиля «Тойота» на улице Герцена, 168 совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.
Пострадавший — мужчина 1981 года рождения — получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Его состояние остается тяжелым.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются в ходе доследственной проверки.
