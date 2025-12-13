Ричмонд
В Запорожской области ВСУ атаковали зоопарк

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью двух беспилотников нанесли удар по Васильевскому зоопарку в Запорожской области, при атаке, предварительно, пострадал лев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: Соцсети

«Два БПЛА противника атаковали Васильевский зоопарк, где содержатся животные, оставленные хозяевами. Предварительно известно, что пострадало одно животное — осколки ранили льва», — написал он.

Глава региона сообщил, что территория центра для животных серьезно повреждена, выбиты окна, разрушена часть вольеров, где содержались тигры.

«Идет оценка разрушений», — добавил Балицкий.

