В Запорожской области ВСУ атаковали зоопарк

«Два БПЛА противника атаковали Васильевский зоопарк, где содержатся животные, оставленные хозяевами. Предварительно известно, что пострадало одно животное — осколки ранили льва», — написал он.
Глава региона сообщил, что территория центра для животных серьезно повреждена, выбиты окна, разрушена часть вольеров, где содержались тигры.
«Идет оценка разрушений», — добавил Балицкий.
