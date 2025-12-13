В Воронеже количество упавших из-за ветра деревьев увеличилось до 63

Сильный ветер, захвативший в плен Воронеж 13 декабря, продолжает валить старые деревья. Если утром заявок на уборку упавших стволов было около 40, то к вечеру это количество увеличилось почти на половину. Слава богу, никто из людей не пострадал, только машины.