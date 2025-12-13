В Воронеже количество упавших из-за ветра деревьев увеличилось до 63

Сильный ветер, захвативший в плен Воронеж 13 декабря, продолжает валить старые деревья. Если утром заявок на уборку упавших стволов было около 40, то к вечеру это количество увеличилось почти на половину. Слава богу, никто из людей не пострадал, только машины.
— По данным на 16.00, в службу 112 поступило 63 заявки на уборку упавших деревьев. Все они переданы организациям, обслуживающим территории, для ликвидации, — сообщили в городском управлении ГО и ЧС.
Ураган, разбушевавшийся в Воронежской области в субботу, повалил елку в Бутурлиновке, оставил без света 19 районов. Во избежание несчастных случаев с падением деревьев и веток закрыли экотропы зоопитомника «Червленый яр» и заповедника.