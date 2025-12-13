Из-за угрозы минирования поездов на границе Молдовы произошла массовая эвакуация пассажиров

В дальнейшем начальнику поезда сообщили, что неизвестный мужчина позвонил на горячую линию и заявил о якобы заложенном взрывном устройстве в поезде № 100, состоящем из четырёх вагонов. На момент поступления сигнала состав находился в пункте пропуска Вэлчинец при выезде из Республики Молдова.