Из-за угрозы минирования поездов на границе Молдовы произошла массовая эвакуация пассажиров

Серия тревожных сообщений о минировании пассажирских поездов привела к масштабной эвакуации людей из вагонов и мобилизации экстренных служб. По предварительным данным, угрозы взрыва коснулись сразу нескольких международных маршрутов, включая поезда «Киев-Ужгород», «Киев-Будапешт», «Перемышль-Киев», а также поезд Бухарест-Киев.
Наиболее серьёзный инцидент был зафиксирован на севере Молдовы. Как сообщили в Пограничной полиции, в пятницу, 13 декабря, в 12:57 в Секторе пограничной полиции города Атаки был активирован сигнал тревоги «Exploziv BRAVO». Информация поступила через Региональный координационный центр «Север».
Согласно данным ведомства, ещё в 12:50 в пункте пропуска Вэлчинец проводник поезда, следовавшего по маршруту Бухарест-Киев, получил уведомление от диспетчерской службы Железных дорог Молдовы (CFM) о переданной угрозе. Ранее аналогичное сообщение было направлено предприятием «Укрзалізниця».
В дальнейшем начальнику поезда сообщили, что неизвестный мужчина позвонил на горячую линию и заявил о якобы заложенном взрывном устройстве в поезде № 100, состоящем из четырёх вагонов. На момент поступления сигнала состав находился в пункте пропуска Вэлчинец при выезде из Республики Молдова.
Пассажиры были экстренно выведены из вагонов, на месте задействованы все профильные службы. Применяются процедуры, предусмотренные для подобных ситуаций, включая проверку состава и обеспечение безопасности людей.
Информация о возможных взрывных устройствах проверяется. Официальные структуры призывают граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям представителей экстренных и пограничных служб.