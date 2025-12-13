Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за угрозы минирования поездов на границе Молдовы произошла массовая эвакуация пассажиров

Угрозы затронули не один маршрут: экстренные меры были введены в поездах, следовавших из и в Украину, а также через территорию республики.

Источник: Комсомольская правда

Серия тревожных сообщений о минировании пассажирских поездов привела к масштабной эвакуации людей из вагонов и мобилизации экстренных служб. По предварительным данным, угрозы взрыва коснулись сразу нескольких международных маршрутов, включая поезда «Киев-Ужгород», «Киев-Будапешт», «Перемышль-Киев», а также поезд Бухарест-Киев.

Наиболее серьёзный инцидент был зафиксирован на севере Молдовы. Как сообщили в Пограничной полиции, в пятницу, 13 декабря, в 12:57 в Секторе пограничной полиции города Атаки был активирован сигнал тревоги «Exploziv BRAVO». Информация поступила через Региональный координационный центр «Север».

Согласно данным ведомства, ещё в 12:50 в пункте пропуска Вэлчинец проводник поезда, следовавшего по маршруту Бухарест-Киев, получил уведомление от диспетчерской службы Железных дорог Молдовы (CFM) о переданной угрозе. Ранее аналогичное сообщение было направлено предприятием «Укрзалізниця».

В дальнейшем начальнику поезда сообщили, что неизвестный мужчина позвонил на горячую линию и заявил о якобы заложенном взрывном устройстве в поезде № 100, состоящем из четырёх вагонов. На момент поступления сигнала состав находился в пункте пропуска Вэлчинец при выезде из Республики Молдова.

Пассажиры были экстренно выведены из вагонов, на месте задействованы все профильные службы. Применяются процедуры, предусмотренные для подобных ситуаций, включая проверку состава и обеспечение безопасности людей.

Информация о возможных взрывных устройствах проверяется. Официальные структуры призывают граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям представителей экстренных и пограничных служб.