Два человека пострадали в ДТП на северо-западе Челябинска

На место происшествия прибыл экипаж дорожно-патрульной службы.

Источник: РИА "Новости"

Два человека пострадали в ДТП на северо-западе Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия около дома 23-Д по Комсомольскому проспекту.

Там произошло столкновение между автомобилями Mitsubishi Lancer и Volkswagen Jetta, которыми управляли 22-летний парень и 50-летняя женщина соответственно.

В результате телесные повреждения получили водитель Volkswagen и 21-летний пассажир второй иномарки.

На место происшествия прибыл экипаж дорожно-патрульной службы. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.