Два человека пострадали в ДТП на северо-западе Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия около дома 23-Д по Комсомольскому проспекту.
Там произошло столкновение между автомобилями Mitsubishi Lancer и Volkswagen Jetta, которыми управляли 22-летний парень и 50-летняя женщина соответственно.
В результате телесные повреждения получили водитель Volkswagen и 21-летний пассажир второй иномарки.
На место происшествия прибыл экипаж дорожно-патрульной службы. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.