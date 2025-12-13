Жители Казани попали в снежный плен на трассе в Саратовской области

О своем отчаянном положении казанцы рассказали в соцсетях. На пути домой они оказались в крайне затруднительном положении — на трассе разыгралась метель, на дороге образовались пробки по обеим полосам. По их словам, многие автомобилисты пережидают метель на обочинах, пока другие пытаются двигаться в сторону заправок и придорожных кафе.