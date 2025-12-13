Жители Казани попали в снежный плен на трассе в Саратовской области

Жители Казани попали в снежный плен на трассе Саратов — Сызрань. Движение по автомобильной дороге было закрыто из-за непогоды.
О своем отчаянном положении казанцы рассказали в соцсетях. На пути домой они оказались в крайне затруднительном положении — на трассе разыгралась метель, на дороге образовались пробки по обеим полосам. По их словам, многие автомобилисты пережидают метель на обочинах, пока другие пытаются двигаться в сторону заправок и придорожных кафе.
Отметим, по сообщению Госавтоинспекции Саратовской области, снегопад, внезапно налетевший на регион с утра 13 декабря, привёл к сугробам и гололедице. Наблюдается усиление ветра до 27 м/с. Видимость составила менее 500 метров. Из-за опасности погодных явлений было принято решение о закрытии трасс Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград», А-298 «Тамбов — Пенза» — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан«, Р-22 “Каспий”, автомобильная дорога М-4 “Дон” — Тамбов — Волгоград — Астрахань (подъезд к Саратову), Р-158 “Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов”.