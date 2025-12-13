Ричмонд
В Минске бесправник проехал на красный и столкнулся с автобусом, пострадала пассажирка

Инцидент произошел сегодня около 11.30. 34-летний водитель легковушки Rover, двигаясь по ул. Притыцкого, по предварительной информации, на перекрестке с ул. Лобанка повернул налево на запрещающий красный сигнал светофора.

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске бесправник проехал на красный и столкнулся с автобусом. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня около 11.30. 34-летний водитель легковушки Rover, двигаясь по ул. Притыцкого, по предварительной информации, на перекрестке с ул. Лобанка повернул налево на запрещающий красный сигнал светофора. Он не предоставил преимущество автобусу, спровоцировав столкновение с ним.

65-летняя пассажирка автобуса доставлена в медучреждение для обследования.

Установлено, что мужчина не имел права управления транспортным средством, поскольку не получал водительского удостоверения. -0-