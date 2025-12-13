В Минске бесправник проехал на красный и столкнулся с автобусом, пострадала пассажирка

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня около 11.30. 34-летний водитель легковушки Rover, двигаясь по ул. Притыцкого, по предварительной информации, на перекрестке с ул. Лобанка повернул налево на запрещающий красный сигнал светофора. Он не предоставил преимущество автобусу, спровоцировав столкновение с ним.