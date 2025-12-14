В Ташкентской области перевернулся автобус. Два пассажира были госпитализированы

По предварительным данным, 41-летний водитель грузового автомобиля XCMG, двигаясь в направлении «Янгиюль — Ташкент», столкнулся с задней боковой частью автобуса Isuzu, которым управлял 45-летний водитель. От удара автобус перевернулся.
В результате аварии двум пассажирам автобуса потребовалась медицинская помощь. Они были доставлены в районное медицинское объединение, где им оказали необходимую помощь. По информации врачей, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.
По факту происшествия правоохранительными органами проводятся доследственные проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства ДТП.