Инвалид-колясочник получил травму при попытке заехать в подъезд дома в Уфе

Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе инвалид-колясочник получил травму при попытке заехать в подъезд жилого дома по улице Академика Гатауллина. Об этом сообщил UTV.

Мужчина на инвалидной коляске зацепился передними колесами за коврик и, когда попытался выбраться, упал с нее, ударившись головой. Врачи диагностировали ему растяжение связок шеи.

— Можно сказать, легко отделался, обошлось без сотрясений. Благо, что занимаюсь спортом, успел среагировать. У нас ребенок на коляске с редким генетическим заболеванием. Любой перелом для него — это месяцы реабилитации. И пандус, и входная группа не соответствуют нормам. Очень крутой подъем с тротуара, — поделился с UTV уфимец.

В управляющей компании заявили, что пандус устанавливать не будут, а коврики убрали.

Инцидентом уже заинтересовалась региональные прокуратура (пострадавшей обращался к ней с заявлением) и Следственный комитет. В ведомствах сообщили, что проводят проверку и дадут оценку работе управляющей компании и уполномоченных органов.