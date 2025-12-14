Инвалид-колясочник получил травму при попытке заехать в подъезд дома в Уфе

— Можно сказать, легко отделался, обошлось без сотрясений. Благо, что занимаюсь спортом, успел среагировать. У нас ребенок на коляске с редким генетическим заболеванием. Любой перелом для него — это месяцы реабилитации. И пандус, и входная группа не соответствуют нормам. Очень крутой подъем с тротуара, — поделился с UTV уфимец.