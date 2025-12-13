В суде Тимура Иванова назвали фактическим владельцем трех компаний

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов являлся фактическим собственником трех компаний — ООО «Дворянское гнездо», ООО «Волжский берег», и ООО «Гермес-техно», а также их имущества, о чем, как передает корреспондент РИА Новости, было заявлено в Пресненском суде Москвы во время рассмотрения иска Генпрокуратуры об изъятии имущества в собственность государства.