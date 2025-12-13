В Пензенской области задерживаются шесть поездов

«О движении поездов в Пензенской области. В связи со сходом грузовых вагонов на станции Чаис Куйбышевской железной дороги ожидаются задержки пассажирских поездов: № 301 Челябинск — Москва, № 64 Санкт-Петербург — Самара, № 15 Самара — Москва, № 13 Челябинск — Москва, № 9 Самара — Москва, № 21 Ульяновск — Москва. Они проследуют измененным маршрутом в обход барьерного места через станции Сызрань и Пенза», — говорится в сообщении.