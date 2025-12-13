Ричмонд
В Пензенской области задерживаются шесть поездов

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Задержки шести пассажирских поездов ожидаются из-за схода грузовых вагонов на станции Чаис Куйбышевской железной дороги в Пензенской области, сообщается в Telegram-канале «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД).

Источник: t.me/CMSUTSKR

В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет.

«О движении поездов в Пензенской области. В связи со сходом грузовых вагонов на станции Чаис Куйбышевской железной дороги ожидаются задержки пассажирских поездов: № 301 Челябинск — Москва, № 64 Санкт-Петербург — Самара, № 15 Самара — Москва, № 13 Челябинск — Москва, № 9 Самара — Москва, № 21 Ульяновск — Москва. Они проследуют измененным маршрутом в обход барьерного места через станции Сызрань и Пенза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов.