В Пензенской области 31 тысяча жителей остаются без света из-за непогоды

На восстановлении электроснабжения работают 218 специалистов и 92 единицы техники. Пока не подключены более 7 тысяч домов в 45 населённых пунктах, без света остаются свыше 31 тысячи человек и 60 социальных объектов. Губернатор заверил, что ответственные службы будут работать на всех критически важных точках до полного восстановления.