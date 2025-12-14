В Омске водитель Renault сбил девочку, выезжая из двора

По предварительным данным, у дома № 1 на улице Дианова водитель автомобиля «Рено», мужчина 1950 года рождения, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество «Ладе Гранте». За рулём отечественного автомобиля находился мужчина 1978 года рождения. В результате произошло столкновение.