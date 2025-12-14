Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске водитель Renault сбил девочку, выезжая из двора

На Дианова столкнулись машины.

Источник: Om1 Омск

В Кировском округе Омска днём произошло ДТП с пострадавшим ребёнком. Сообщение об аварии поступило в Госавтоинспекцию около 14:50.

По предварительным данным, у дома № 1 на улице Дианова водитель автомобиля «Рено», мужчина 1950 года рождения, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество «Ладе Гранте». За рулём отечественного автомобиля находился мужчина 1978 года рождения. В результате произошло столкновение.

Медицинская помощь понадобилась пассажиру «Лады» — 5-летней девочке. В момент аварии ребёнок находился в детском удерживающем устройстве.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.