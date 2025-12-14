В Омске водитель Renault сбил девочку, выезжая из двора

В Кировском округе Омска днём произошло ДТП с пострадавшим ребёнком. Сообщение об аварии поступило в Госавтоинспекцию около 14:50.
По предварительным данным, у дома № 1 на улице Дианова водитель автомобиля «Рено», мужчина 1950 года рождения, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество «Ладе Гранте». За рулём отечественного автомобиля находился мужчина 1978 года рождения. В результате произошло столкновение.
Медицинская помощь понадобилась пассажиру «Лады» — 5-летней девочке. В момент аварии ребёнок находился в детском удерживающем устройстве.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.