Пенсионерка отбивалась от полицейских тростью, чтобы отдать миллионы мошенникам

Пенсионерка с Урала настолько поверила связавшимся с ней аферистам, что начала отбиваться от полицейских тростью, чтобы отдать 10 миллионов рублей мошенникам. Об этом пишет портал E1.ru.
Сотрудники банка в Екатеринбурге обратили внимание на подозрительное поведение пенсионерки, которая пыталась снять более 10 миллионов рублей, но не могла четко объяснить, зачем ей такая крупная сумма наличными. При этом женщина постоянно разговаривала по телефону.
Работники заподозрили неладное и вызвали полицию. Правоохранители быстро прибыли на место и попытались объяснить пенсионерке, что она может стать жертвой мошенников, которые хотят завладеть ее деньгами, оставшимися после смерти мужа и продажи квартиры.
— Однако пенсионерка не просто отказалась слушать разумные доводы, а повела себя агрессивно. Она устроила настоящий скандал, выбежала на улицу, а когда ее попытались вернуть, начала отмахиваться тростью. Женщина наотрез отказывалась верить настоящим полицейским. Масла в огонь подливали и сами мошенники, все это время кричавшие в телефонную трубку, чтобы пенсионерка немедленно уходила из банка, — рассказали в полиции.
Пенсионерку удалось убедить ее родственникам, которые приехали в банк по просьбе полиции. Они забрали женщину домой и теперь внимательно следят за ней. В пресс-службе полиции отметили, что этот случай удивил даже опытных правоохранителей, говорится в материале.
Ранее мошенники обманули пенсионерку из Луховиц под видом получения подарка в виде продуктов. Женщина назвала свои паспортные данные, после чего ей начали названивать злоумышленники. В общей сложности потерпевшая передала курьеру 290 тысяч рублей. Пособника аферистов задержали. Он возместил ущерб.