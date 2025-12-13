Пенсионерка отбивалась от полицейских тростью, чтобы отдать миллионы мошенникам

— Однако пенсионерка не просто отказалась слушать разумные доводы, а повела себя агрессивно. Она устроила настоящий скандал, выбежала на улицу, а когда ее попытались вернуть, начала отмахиваться тростью. Женщина наотрез отказывалась верить настоящим полицейским. Масла в огонь подливали и сами мошенники, все это время кричавшие в телефонную трубку, чтобы пенсионерка немедленно уходила из банка, — рассказали в полиции.