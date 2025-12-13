Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AFP: не менее шести человек погибли из-за удара СБР по объекту ООН в Судане

ХАРАРЕ, 13 декабря. /ТАСС/. Как минимум шесть мирных жителей погибли при ударе БПЛА движения «Силы быстрого реагирования» (СБР) по объекту миссии ООН в городе Кадугли — административном центре штата Южный Кордофан в Судане. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в медицинских службах города, окруженного формированиями СБР.

Правительство Судана в распространенном коммюнике осудило это нападение.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временный руководящий орган) Судана, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценке экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 14 млн были вынуждены покинуть свои дома, многие оказались на грани голода. В настоящее время наиболее сложная обстановка складывается на юге Судана, в том числе в штате Южный Кордофан, где обстановка по большей части контролируется СБР.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше